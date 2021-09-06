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Во всех публикациях о российских подводных беспилотниках «Посейдон» можно прочитать, что они способны создавать радиоактивное цунами у побережья океанов, в результате которого уничтожаются целые мегаполисы. Однако РФ может использовать эти «торпеды судного дня» и против крупных группировок кораблей. Именно об этом – публикация издания The National Interest, которая представлена в эксклюзивном переводе портала Discover 24.

Бог морей?

Автор статьи Майкл Пек поясняет, что Россия разрабатывала ядерный беспилотник «Посейдон» в качестве оружия возмездия. Предполагается, что торпеда с боеголовкой мощностью в две мегатонны отправиться в путь к американскому побережью уже тогда, когда все остальные ядерные аргументы будут исчерпаны. Она достигнет берегов США и устроит тот самый шторм, который сметет в океан крупные города и военно-морские базы.

При этом перехватить его не представляется возможным – беспилотник движется быстро и делает это на огромной глубине, которую можно назвать фантастической. Поэтому не стоит сомневаться в том, что он достигнет цели.

«Посейдон» против авианосцев

С городами все давно понятно, но есть вопрос – сумеет ли «торпеда судного дня» справиться с американскими авианосцами? Автор публикации дает на него однозначно положительный ответ. Он отмечает, что взрыв рядом с группировкой кораблей приведет к их гарантированному уничтожению.

Одновременно с этим эксперт задается вопросом – имеет ли смысл использование довольно дорогостоящего беспилотного аппарата для уничтожения авианосцев США. По его мнению, у России достаточно ядерных ракет, которые способны поражать большие корабли. Кроме того, у нее есть гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», перемещающиеся со скоростью более 5 Махов, которые при интенсивном обстреле не оставят авианосцу ни малейшего шанса на выживание.

То же самое можно сказать и о городах. Огромное количество российских баллистических ракет позволяет уверенно заявлять, что перехватить их все у США точно не получится. Как и уничтожить даже самым неожиданным ударом. Так не лучше ли все же использовать именно это оружие, а не сравнительно медленный беспилотник?

«Торпеда судного дня» или сомнительное оружие без шансов на успех

Автор считает, что в создании «Посейдона» не было никакого практического смысла. Если Соединенные Штаты сумеют достичь того уровня, при котором они смогут уничтожить 500 баллистических ракет или перехватить их после ответной атаки РФ, то и с медленным беспилотником они точно справятся.

Впрочем, с экспертом можно поспорить. «Посейдон» действительно способен перемещаться на большой глубине и обнаружить его невозможно. В отличие от баллистических или даже гиперзвуковых ракет. Поэтому полностью исключать риск перехвата и уничтожения другого ядерного оружия нельзя. Подводный беспилотник – это своеобразный страховой полис России. Который будет гарантировать уничтожение сил противника уже после того, как сама страна прекратит свое существование.

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