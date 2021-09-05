Американские и натовские истребители-невидимки больше не смогут незаметно подобраться к рубежам России. Новая радиолокационная станция «Струна-1» моментально обнаружит их, что позволит ПВО сразу же уничтожить нарушителей воздушного пространства РФ.

Военный эксперт Чарли Гао поясняет в издании The National Interest, что «Струна-1» является бистатической РЛС. Это значит, что она состоит из отдельных приемника и передатчика, размещаемых на некотором удалении друг от друга.

В результате получается что-то вроде растяжки, так как пролетая между двумя компонентами станции, даже самый невидимый самолет обратит на себя внимание. Единственным минусом эксперт называет не слишком большую дальность действия. Чем ближе истребитель находится от РЛС, тем точнее сведения о направлении его движения и местоположении.

Эксперт, публикацию которого представил в переводе портал «ПолитРоссия» поясняет, что «Струна-1» может обнаруживать не только самолеты-невидимки. Также она замечает другие летательные объекты с низким радиолокационным сечением. Это баллистические и крылатые ракеты, дельтапланы, беспилотные аппараты и прочая техника.