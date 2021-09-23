Недавние учения Черноморского флота с участием 20 надводных кораблей и судов обеспечения показывают, что Россия готова к отражению любых угроз в регионе, пишет издание The National Interest. Эксперт Марк Эпископос также добавляет, что Москва усилила оборону Крыма на фоне бесконечно проводимых на Украине учений Североатлантического альянса.

Эксперт напоминает, что учения и провокации у границ РФ начались с 2014 года после воссоединения с Крымским полуостровом. Однако Москва не сидит на месте и наращивает свое военное присутствие в Черноморском регионе. С прошлого года она спустила на воду два новых корвета «Каракурт» – «Аскольд» и «Циклон», а также развернула в Крыму эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Кроме того, Москва начинает жестче отвечать на провокации Запада, пишет автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия». В конце июня эсминец Defender, нарушивший границы территориальных вод РФ, подвергся предупредительному бомбометанию. Нельзя исключать, что далее противостояния будут все острее и во время следующей провокации Россия просто потопит натовский корабль, рискнувший повторить сомнительный «подвиг» британцев.