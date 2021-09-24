The National Interest (NI) уделил внимание серии ракетных стрельб российских войск ПВО с использованием зенитно-ракетного комплекса большой и средней дальности С-400 «Триумф» (по классификации НАТО – SA-21 Growler). Учения бригады войск ПВО Западного военного округа России прошли в начале сентября на полигоне Ашулук. Перевод публикации NI представлен изданием discover24.ru.

С момента принятия на вооружение в 2007 году С-400 стал одной из самых востребованных боевых платформ высшего класса в России. Комплекс поначалу рассматривался как часть проекта модернизации С-300, но он также представляет собой огромный скачок в характеристиках и возможностях по сравнению с ранними моделями С-300, даже при том, что от 70 до 80 процентов технологий, использованных в первоначальной конструкции С-400, были взяты и адаптированы от С-300. В этот перечень вошли контейнеры для хранения ракет, пусковые установки и радар.

Но в то время как С-300 был явно разработан в качестве системы ПВО большой дальности, С-400 в настоящее время совместим с четырьмя типами ракет, которые предназначаются для охвата широкого спектра категорий использования: 40Н6Е с очень большой дальностью (400 км), а также дальнего 48Н6 (250 км), среднего 9М96Е2 (120 км) и ближнего 9М96Е (40 км) радиусов действий.

Таким образом, С-400 способен запускать ракеты 40Н6 и предназначен для поражения целей на расстоянии до четырехсот километров со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука, с высоты до тридцати километров, при интенсивном огне и помехах противника. По набору задач и возможностей его сравнивают с американской системой Patriot, хотя, в отличие от некоторых ракет-перехватчиков Patriot, С-400 не использует технологию защиты от баллистических ракет методом их кинетического поражения. Однако сообщалось, что Россия разрабатывает новый перехватчик 77Н6, который, как полагают, использует такую технологию поражения.

С-400 в настоящее время находится на вооружении Первого корпуса ПВО, который отвечает за оборону Москвы. Кроме того, в июне 2020 года было объявлено, что к 2023 году российские военные смогут дополнительно получить три полка зенитно-ракетных комплексов С-400, а также четыре комплекта боевых пусковых установок ПВО С-350 «Витязь», согласно новым контрактам с их производителем – оборонным предприятием «Алмаз-Антей».

Москва также предложила С-400 на экспорт, к большому огорчению США и НАТО. Соединенные Штаты отреагировали тем, что наложили экономические санкции на другие страны лишь за факт закупки такой системы, однако несколько государств, включая Индию, продолжают проявлять к ней интерес.

Использование С-400 в качестве инструмента экономической войны не следует недооценивать, поскольку эта платформа является примером российской гибридной войны против США и НАТО.