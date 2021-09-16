Китайско-российские военные связи заметно укрепляются, и это пугает Запад. Но следует учитывать, что отношения России и Китая основаны прежде всего на прагматизме. Об этом пишет обозреватель The National Interest (NI) Дженна Битер. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Действия России и Китая все больше говорят о потеплении военных связей между ними. Чуть более месяца назад завершились их совместные пятидневные военные учения «Запад / Взаимодействие 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Это был первый случай, когда российские войска отправились в Китай для крупных совместных учений, также впервые Россия и Китай сформировали смешанные командные структуры и российские войска использовали военную технику Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Хотя это относительно небольшие шаги, они продвигают две страны к укреплению военного взаимодействия.

Китай ежегодно участвовал в самых крупных региональных учениях России, начиная с «Восток-2018». При этом отсутствие военного участия Китая в учениях «Запад-2021» (от НОАК присутствовали только наблюдатели) не отменяет этой тенденции, а лишь демонстрирует российский и китайский прагматизм, лежащий в основе их двусторонних отношений.

Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института, отмечал в июльском отчете, что потенциальное участие НОАК в учениях «Запад-2021» «может встревожить НАТО». Похоже, Москва и Пекин сделали ставку на доверие. После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году и ее отношения с Западом ухудшились, Москва все чаще обращалась к Пекину за торговой и политической поддержкой, а также за военным сотрудничеством.

И Китай, и Россия ценят стратегическую автономию и не хотят военных обязательств там, где нет взаимных интересов. Китай не хочет участвовать в конфликте с Украиной, как и Россия не хочет вмешиваться в ситуацию по Тайваню. Но китайско-российские связи заметно укрепляются и будут укрепляться до тех пор, пока общие интересы будут перевешивать точки преткновения.

Сейчас, в середине сентября, на полигоне Донгуз в Оренбургской области России пройдут самые продолжительные военные учения с участием России и Китая «Мирная миссия 2021». Как и в других учениях этой серии, в этом году основное внимание уделяется борьбе с терроризмом в Центральной Азии. Учения проводятся под знаменем многостороннего блока – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Россия и Китай возглавляют эти усилия.

С 2012 года две страны также регулярно участвуют в совместных морских учениях. К этому сейчас добавился еще один противник Запада: Россия, Китай и Иран объявили о проведении совместных морских учениях, сделав это третий год подряд. Учения «морского пояса безопасности», также известные как CHIRU, пройдут в Персидском заливе в конце 2021 или начале 2022 года.

Китай и Россию связывают важные общие позиции. Обе страны поддерживают холодные отношения с Соединенными Штатами и разделяют стратегические опасения по поводу Центральной Азии, которые особенно актуальны сейчас в связи с Афганистаном. Китайско-российские военные отношения пугают Запад, и за ними нужно бдительно следить, но при этом смотреть ясными глазами. Китайско-российские отношения основаны прежде всего на прагматизме. Россия и Китай могут опираться на них, чтобы противостоять США, но они не будут использовать эти отношения в ущерб собственным жизненно важным национальным интересам.