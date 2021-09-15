Аналитики RAND провели исследования, в результате которых вновь всплыла необходимость в размещении танков Североатлантического альянса в Европе. По словам экспертов, сейчас в Прибалтике, Польше и других странах, расположенных в непосредственной близости от России, находятся только легковооруженные силы. В случае боевого конфликта РФ легко расправится с ними, не оставляя ни единого шанса на сопротивление.

Автор издания The National Interest Дэвид Акс, публикация которого представлена в эксклюзивном переводе портала discover 24.ru, напоминает, что Соединенные Штаты всегда содержали танковые подразделения на европейской территории. Сперва это была защита от Советского Союза, а потом, после 2010 года, и начавшей стремительно набирать вес России. Все испортил президент Барак Обама.

В 2011 году Конгресс принял Закон о контроле над бюджетом, из-за которого Обаме пришлось существенно сокращать две танковые бригады в Европе. Из-за этого на континенте остался лишь полк, в распоряжении которого было 300 колесных боевых машин типа «Страйкер».

Возобновить военную мощь в регионе Обама попытался уже в 2014-м. Именно тогда Россия воссоединилась с Крымом, а на Донбассе началась гражданская война, в котором США, не долго думая обвинили РФ. Однако к прежнему количеству танков Соединенным Штатам вернуться так и не удалось.

В настоящий момент в Европе находится 90 танков M-1 «Абрамс» и около 130 единиц легких боевых машин M-2. Также Вашингтон отправил на континент дивизион гусеничных ракетных установок и планирует в скором времени дополнить его до 18 единиц. Однако всего этого очень мало для сдерживания РФ, считают аналитики.

По данным RAND, в распоряжении России имеется 760 танков, которые легко сметут «Абрамсы» и легкую бронетехнику. Агентство дважды проводило имитацию вторжения России сперва в Прибалтику, а затем в Польшу, и оба раза получило совсем неутешительные результаты. Выяснилось, что РФ всего за несколько дней дойдет до столиц соседних государств, причем сделает это с минимальными потерями.

Несколько замедлить продвижение России, по мнению аналитиков, могут аэромобильные войска и вертолеты, которые США способны развернуть в минимальные сроки. Однако переброска в Европу танковых подразделений займет много времени, поэтому противостоять армаде танков будет просто некому.

Единственный выход, который видит автор публикации – это переброска в Прибалтику и Польшу сразу нескольких крупных танковых подразделений Соединенных Штатов. Они должны быть размещены в Европе на постоянной основе и только в этом случае континент сможет спать спокойно.