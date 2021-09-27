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Приобретение Китаем у России ударных вертолетов Ка-52 станет одним из самых дорогих контрактов между этими странами, заявил эксперт издания The National Interest Себастьен Роблин. Кроме того, эта сделка будет серьезным сигналом, на который мировая общественность просто обязана обратить пристальное внимание.

Автор публикации поставил сумму сделки на третье место после зенитно-ракетных комплексов С-400 и истребителей четвертого поколения Су-35. Каждый из вертолетов обойдется Китаю в 20 миллионов долларов. За 36 единиц он заплатит 720 млн. Но это не такие большие деньги, чтобы всего одним контрактом в несколько раз повысить обороноспособность страны.

Напомним, что изначально «Аллигаторы» разрабатывались для использования на «Мистралях», которые Франция в последний момент передумала продавать России. Если Китай подтвердит сделку, он будет применять их на своих кораблях Type 075.

По мнению автора, перевод публикации которого перевел портал «ПолитРоссия», российские вертолеты существенно расширят возможности кораблей. Эти винтокрылые машины нельзя назвать неуязвимыми, однако они хорошо вооружены и отлично подходят для любых боевых операций. Кроме того, Пекин в очередной раз продемонстрирует стремление к укреплению военного сотрудничества с РФ.

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