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Если Европа надеется на помощь Соединенных Штатов в отражении «российской агрессии», ей необходимо срочно заняться укреплением мостов. В противном случае американские танки ничего не смогут сделать для победы над потенциальным противником, пишет автор издания The National Interest Дэвид Экс.

Он поясняет, что в Прибалтике и Польше, которые больше всего подвержены риску «агрессии России», обойтись без танков невозможно. Наличие тяжелой техники будет иметь решающее значение для победы над противником. Однако в этом регионе имеется огромное количество старых мостов, которые не смогут выдержать нагрузку.

Танки M-1 Abrams, а также британские Challenger 2, французские Leclerc и немецкие «Леопард 2» весят больше 60 тонн. Вся Европа в связи с этим укрепляла мосты, а также строила прочные и надежные дороги, способные справиться с такой высокой нагрузкой. Восточная же Европа, которая использовала легкие Т-72 (около 45 тонн), не считала необходимостью укреплять дороги и мостовые переходы.

Напомним, что российские танки Т-14 также способны преодолевать любые мосты и трассы. В их производстве используются не имеющие аналогов в мире сплавы, которые уменьшают вес боевых машин без потери прочности брони.

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