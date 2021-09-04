За последние полтора десятилетия российская пехота и американские сухопутные силы неоднократно участвовали в войнах на территории Сирии и Афганистана, Ирака и Грузии, в других странах. Однако встретиться в вооруженном столкновении им так и не довелось. Эксперт Кайл Мизоками в издании The National Interest пишет, что лучше бы они не конфликтовали между собой и в будущем.

Он внимательно анализирует информацию о российской и американской пехоте, чтобы выяснить, кто же из них победит, если воевать все-таки придется. Публикацию эксперта в переводе на русский язык представляет портал Discover 24.

Немного о структуре войск

Мизоками описывает структуру американской пехоты, которая состоит из легких и механизированных подразделений. В первых – десантно-штурмовых, горных и воздушно-десантных, – отряды состоят из 9 бойцов. Причем они делятся на две огневые группы по 4 человека в каждой.

Вооружение этих подразделений – карабины М4 и автоматические винтовки M249. Кроме того, некоторые военные используют переносные противотанковые комплексы АТ-4.

В механизированных подразделениях задействованы экипажи боевых машин M2 Bradley или Stryker, а также огневые группы, которые в случае необходимости покидают броневики и бросаются в схватку. Эти десантные бригады оснащены теми же карабинами М4, гранатометами M320 и одним на всех противотанковым комплексом Javelin. На боевых машинах также установлены спаренные пулеметы калибра 7,62 мм, автоматические пушки M242 Bushmaster и противотанковые ракеты TOW.

В России структура несколько отличается. Основной сухопутных войск являются мотострелковые подразделения и ВДВ, которые можно назвать аналогом американской легкой пехоты.

Основное вооружение – это автоматы АК-74М, пулеметы ПКМ, которые в скором будущем заменят на «Печенеги», противотанковые РПГ-18. Техника представлена бронетранспортером БТР-82А и боевой машиной пехоты БМП-2 или БМП-3.

Воздушно-десантные войска имеют в своем распоряжении боевые машины десанта БМД и БТР-Д, которые вооружаются ПТРК «Конкурс», а также пушками калибра 30 и 100 миллиметров.

Кто победит

Российская пехота, по мнению автора, имеет преимущество в численности техники. Так, она включает в себя целых три взвода с БТР и БМП, а также имеет возможность забрасывать боевые машины десанта в нужную точку. Хорошо продуманная механизация дает перевес ВДВ России. Но в остальном американские пехотинцы все-таки сильнее.

Главное достоинство – это гораздо более современная техника, которая лучше защищена от ударов противника, а также использует гораздо больше противотанковых ракет. Кроме того, в ней предусмотрено цифровое управление, исключающее человеческий фактор.

Ракетные комплексы Javelin превосходят РПГ-18 и по дальности, и по эффективности стрельбы, уверен Мизоками. Также в распоряжении американских пехотинцев имеется шесть легких и два средних в то время как у российских военных – только три средних пулемета. Дополненных винтовкой СВД.

Эксперт отмечает, что в реальной войне пехота будет решать многое, но далеко не все. Кроме того, обе стороны задействуют комплексы радиоэлектронной борьбы, авиацию, флот, танковые войска. Но если речь идет только о пехотных подразделениях, американские сухопутные войска выглядят немного предпочтительнее.