Татьяна Вон, специалист в области неврологии, назвала продукты питания, которые могут вызвать мигрень у человека.

Согласно ее словам, болевые ощущения в голове могут возникнуть из-за алкогольных напитков, шоколада, цитрусовых фруктов и кофе. Довольно часто они появляются при сильном чувстве голода, определенных погодных условиях или недостатке сна. Приступ мигрени может продолжаться 4-72 часа, приводя также к боязни света, рвоте и тошноте. Если боли долго не отступают, то следует обязательно обратиться в больницу.

Специалисты также отмечают, что справиться с подобными головными болями можно с помощью острой пищи, например, красного перца. Особенно хорошо она помогает от мигрени в затылке или при наличии невралгии тройничного нерва. Можно также попробовать употребить имбирь и чеснок.