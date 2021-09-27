читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Татьяна Вон, специалист в области неврологии, назвала продукты питания, которые могут вызвать мигрень у человека.

Согласно ее словам, болевые ощущения в голове могут возникнуть из-за алкогольных напитков, шоколада, цитрусовых фруктов и кофе. Довольно часто они появляются при сильном чувстве голода, определенных погодных условиях или недостатке сна. Приступ мигрени может продолжаться 4-72 часа, приводя также к боязни света, рвоте и тошноте. Если боли долго не отступают, то следует обязательно обратиться в больницу.

Специалисты также отмечают, что справиться с подобными головными болями можно с помощью острой пищи, например, красного перца. Особенно хорошо она помогает от мигрени в затылке или при наличии невралгии тройничного нерва. Можно также попробовать употребить имбирь и чеснок.

Вам может понравиться

Диетолог рассказала о продуктах, которые снижают продолжительность жизни человека

Диетолог Майо Кэтрин Зерацки рассказала о продуктах, которые сокращают продолжительность жизни. Её слова передаёт портал Eat This, No That! Специалист отмечает, что плохое влияние на срок жизни оказывают полуфабрикаты, обработанное
  • Анна
  • 26.09.2021
  • читать 1 минуту

Доктор Мясников объяснил, почему лекарства от гипертонии не всегда помогают

Врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе объяснил, почему лекарства от гипертонии порой не оказывают нужного влияния. Как отметил специалист, гипертония способна поражать сердце и сосуды, а также
  • Анна
  • 26.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 27 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 27 сентября – пасмурно, до 16 °C |