Отношения между Соединенными Штатами и Россией с каждым годом только сильнее накаляются, пишет китайское издание NetEase. Авторы публикации считают, что это может вылиться в Третью мировую войну. Она больше выгодна Вашингтону, который уверен в своей победе, однако конфликт между двумя сверхдержавами может завершиться неожиданно.

Уверенность Соединенных Штатов в победе базируется на способности американских ВС быстро и жестко атаковать Россию. Они нанесут удары по ключевым ядерным объектам, выведут из строя системы ПВО, после чего беспрепятственно проникнут на территорию РФ и доведут начатое до логического завершения.

Китайские эксперты считают, что США несколько переоценивают свои возможности. Они напоминают, что ядерная триада России включает в себя множество видов оружия наземного, шахтного, воздушного и морского базирования. Уничтожить его одним быстрым ударом не получится.

В ответ на агрессию Россия сразу же запустит ядерные ракеты, которые моментально нивелируют преимущество Соединенных Штатов в боевых самолетах и кораблях. Стратегическое оружие попадет точно в цель и РФ сможет праздновать победу в войне.