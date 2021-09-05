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Япония совершенно неожиданно превратилась в проблему для Соединенных Штатов, пишет китайское издание NetEase. Она построила целых семь авианосцев, причем сделала это таким образом, что США даже не заметили. И хотя сейчас две страны являются союзниками, в будущем Токио может представлять серьезную угрозу для Вашингтона.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что после развала СССР Соединенные Штаты расслабились, так как РФ с ее постоянными экономическими кризисами перестала быть конкурентом для Вашингтона. Однако спустя десятилетие Россия воспряла духом и вновь привлекла к себе внимание США. Наблюдая за стремительным развитием ее флота, американцы выпустили из виду Японию, которая все это время занималась строительством авианесущих кораблей.

Именно поэтому семь авианосцев появились у Токио неожиданно для Вашингтона. Эксперты отмечают, что для подобного строительства у страны должны быть не только деньги, но и соответствующие технологии. И их наличие у Японии, которая перестала представлять интерес для США еще после Второй мировой, заставляет снова присмотреться к ней максимально внимательно. Ведь в годы войны японцы считались одной из самых непримиримых и жестоких наций, стремящихся завоевать господство. Нельзя исключать, что и сейчас они могут попытаться сбросить Америку с мирового трона.

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