Россия очень мягко поступила с британским эсминцем Defender, который вторгся в ее территориальные воды. Но ее терпение подходит к концу и на следующую провокацию она вполне может ответить огнем на поражение, пишет китайское издание NetEase.

Авторы отмечают, что Россия будет действовать вполне законно, если атакует и уничтожит иностранный флот в своих территориальных водах. Она неоднократно предупреждала США, которые являются зачинщиками и подстрекателями всех без исключения провокационных действий НАТО. Поэтому пенять Вашингтону будет просто не на кого.

По словам экспертов, сами Соединенные Штаты не рискуют устраивать провокаций в Черном море. Делают это Великобритания с Голландией, хотя понятно без лишних слов, кто надоумил тот же Defender нарушить границы РФ. Это означает, что США вполне могут втянуть в неприятности другие страны, которые просто используют, чтобы разозлить Москву.