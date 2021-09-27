В России некоторым категориям граждан решили сделать ещё одну выплату. Об этом сообщает издание PRIMEPRESS.

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, на получение выплаты могут рассчитывать медицинские специалисты. Уточняется, что речь идёт не только о врачах, но и о младшем и среднем медицинском персонале, а также о водителях «скорой помощи».

Однако выплата положена только при соблюдении определённого условия. Её получат только те медики, которые оказывали помощь пациенту, но при этом заразились коронавирусом. По словам Мишустина, такие случаи нельзя назвать редкостью.

Выплата составит 68 811 рублей, если медик заболел коронавирусом без серьёзных последствий. Если же серьёзные последствия были, то выплата может быть увеличена вплоть до 2 064 339 рублей. Если же человек скончался, то его семья получит 2 752 452 рубля.

Недавно в ПФР объяснили, как получить выплату в размере 15 383 рублей. Она предназначается для россиян, которые имеют право на соцподдержку и федеральные льготы.