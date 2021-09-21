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Россия продала за границу одну из наиболее эффективных радиолокационных станций «Каста-2Е2». Об этом сообщает портал avia.pro.

Как указывается, данная РЛС может находить истребители пятого поколения, имеющие технологии малозаметности. В частности, это касается американских истребителей F-35. Данная РЛС считается одной из самых лучших в мире.

Покупатель РЛС пока что неизвестен. Указывается, что ранее интерес к РЛС проявили Иран, Ливия и ОАЭ. Предполагается, что РЛС отправится в одну из стран Ближнего Востока или Африки, такой вывод был сделан на основании окраски автомобилей, выполненной в песчаных тонах. Также возможно, что оборудование отправится и в Сирию для наблюдения за Израилем.

Официально российские военные продажу РЛС не прокомментировали.

Ранее руководитель концерна «РТИ системы» Юрий Аношко рассказал, как российские РЛС обнаруживают американские F-35. Он отметил, что истребили США незаметны только для тех радаров, которые устанавливают на самолёты или корабли.

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