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Загоризонтные радиолокационные станции «Контейнер» способны обнаружить и отследить американские истребители F-35 Lightning фирмы Lockheed Martin. Как именно они это делают, рассказал руководитель концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

Он пояснил, что сперва бойцы войск противовоздушной обороны России узнают, где именно базируются малозаметные истребители пятого поколения. Это несложно, так как информация обычно имеется в свободном доступе. После этого в дело вступают РЛС «Контейнер».

Они работают в коротковолновом диапазоне и легко отслеживают все перемещения F-35. По словам Аношко, американские истребители могут оставаться незаметными только для тех радаров, которые устанавливаются на самолетах или кораблях. Однако от полноценных наземных систем они спрятаться не в состоянии.

Напомним, что F-35 неоднократно подвергались критике в Соединенных Штатах. Эти самолеты имеют около 900 дефектов, каждый из которых может «всплыть» в любой момент и создать пилотам серьезные проблемы. Кроме того, истребители дорого обходятся и требуют крупных затрат на эксплуатацию и обслуживание.

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