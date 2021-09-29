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Североатлантический альянс уже не скрывает мероприятия по подготовке к войне с Россией, заявил политолог Евгений Сатановский. Она назвал как минимум три региона планеты, где совсем скоро могут начаться боевые действия против РФ.

Он отметил, что неподтвержденная пока официально информация о желании США воспользоваться военными базами РФ в Средней Азии, говорит о возможной войне в Сирии. США там оказывает всестороннюю поддержку оппозиционным силам, с которыми борется правительство Башара Асада с помощью российских войск.

Идет подготовка и в Восточной Европе. Нельзя исключать, что антироссийские заявления Польши и Прибалтики станут поводом сперва для масштабных провокаций, а затем и боевых действий.

Кроме того, если США будут использовать военные базы в Центральной Азии, война может вспыхнуть и в этом регионе. Это сейчас Вашингтон заявляет, что намерен использовать объекты для борьбы с терроризмом. Позже он об этом благополучно «забудет» и развяжет конфликт с РФ. Попутно контролируя наркотрафик из Афганистана, которым США управляли на протяжении двух десятилетий.

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  • 26.09.2021
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