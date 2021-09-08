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Аналитики онлайн-сервиса «СберЗдоровье» отметили, что летом текущего года наибольшей популярностью среди врачей на удаленных приемах пользовались аллергологи.

Отмечается, что 10,8 процента от всех онлайн-консультаций были связаны с вопросами по поводу аллергических реакций. На втором месте (9,6 процента) оказались ОРВИ, а третью строчку (9,2 процента) заняли кожные заболевания. В рейтинг также попали проблемы, касающиеся кишечных инфекций, быстрой утомляемости и отравлений, а также болевых ощущений в спине и голове.

Врачи отмечают, что в подобной статистике нет ничего удивительного, ведь именно в летний период времени на улице возникает большое количество пыльцы и увеличиваются объемы пыли. Появляются также кусачие насекомые. В результате увеличивается число случаев аллергии. При этом слабость, головные боли и недомогание зачастую связаны с высокой температурой.

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  • 06.09.2021
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