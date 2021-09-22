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На авиакомплексе НИТКА в Крыму некоторое время будет тренироваться сразу два российских авиаполка, что происходит впервые в истории. Ротация подразделений намечена на ближайшие дни, сообщает неизвестный источник информационного агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Ориентировочно в третьей декаде сентября 279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром СФ. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ», — рассказал он.

Напомним, что комплекс НИТКА представляет собой наземную копию российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Он используется для тренировок летчиков палубной авиации и дает возможность избежать возникновения аварийных ситуаций при взлете с палубы корабля.

Ранее российские подразделения тренировались по очереди, однако после вмешательства Главкома флота Николая Евменова стала возможной отработка взлета с палубы сразу несколькими полками.

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