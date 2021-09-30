Владимир Пешехонов, научный глава ЦНИИ «Электроприбор», в рамках беседы с журналистами ТАСС отметил, что навигационная аппаратура российских боевых кораблей ни в чем не уступает аналогам, установленным на западных военных судах.

Согласно его словам, Россия поставляет немало приборных систем и устройств, относящихся к классу высокотехнологичного оборудования, для кораблей, создаваемых за границей. На данный момент им поставляются навигационные системы, а в скором времени начнутся продажи гидроакустических установок.

Однако специалист отметил, что продажи электронной техники в плане объемов заметно уступают поставкам готовых судов, из-за чего почти не влияют на долю морского вооружения в общем количестве продаваемой за рубеж военной продукции. В настоящее время она составляет 10 процентов.