Южная Корея представила новейшую противокорабельную ракету, которая может представлять угрозу для Китая. Французское издание Naval News назвало ее «убийцей авианосцев», а также нашло сходства боеприпаса с российским «Яхонтом». Вполне вероятно, что Сеул скопировал технологии РФ.

Южнокорейские специалисты держат в секрете характеристики своей ракеты. Но если она действительно является копией П-800 «Оникс» («Яхонт» – это название экспортного варианта), то можно сделать несколько предположений. Российская ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. Также она развивает скорость в 3 Маха.

На видеозаписи испытаний, которую опубликовало в Сети Минобороны Южной Кореи, хорошо видно, что ракета уступает российскому аналогу и по размерам, и по мощности боеголовки. В то же время отмечается использование стелс-технологий, обеспечивающих боеприпасу возможность обходить системы ПВО потенциального противника.