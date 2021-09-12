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Генная терапия позволит навсегда избавить человека от такого заболевания, как герпес, заявляют американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Они уточняют, что речь идет о ВПГ-1 – разновидности недуга, с которой сталкивается более 60 процентов жителей планеты.

В научном издании Nature Communications специалисты поясняют, что для избавления от герпеса потребуется в клетки-мишени ввести специально предназначенные белки мегануклеазы. Позже они будут доставлены к зараженным вирусом клеткам, что позволит победить заболевание в кратчайшие сроки.

По словам ученых, такая методика полностью уничтожает вирус. Он не переходит в «спящее» состояние, как при нынешних способах лечения, а навсегда исчезает из организма. При этом способ абсолютно безопасен и не имеет каких-либо побочных эффектов.

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