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Киев еще на месяц продлил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Национальной комиссии Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ.

В первый раз Киев заявил о приостановке импорта в прошлом году практически одновременно с началом пандемии Covid-19. В январе текущего года из-за проблем с топливом Украина была вынуждена вернуться к этому вопросу. В январе она начала покупать электроэнергию в Беларуси, а еще через месяц – в России.

К концу мая Киев решил проблемы с электроэнергией и снова запретил покупать ее у соседних стран. Ограничение должно было действовать до 1 октября, но НКРЭКУ продлила его до 31 числа. При этом еще в августе депутат Верховной рады Михаил Волынец заявлял, что Украина зависима от энергосистемы России и Белоруссии, поэтому в периоды кризисов она все же будет вынуждена покупать у них электроэнергию.

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