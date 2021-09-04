В информагентстве РИА «Новости» отметили, что Североатлантический альянс собирается значительно увеличить свое присутствие в Черноморской акватории.

Авторы материала напоминают, что ранее Мирч Джоанэ, заместитель генсека военно-политического блока, отметил, что нужно взять контроль над Черным морем, чтобы ослабить РФ и влиять на ближневосточные страны. Николай Гостев, представитель ЮВО, заявил, что в нынешнем году натовская авиация уже начала появляться рядом с Крымским полуостровов в 3 раза чаще, чем в прошлом.

Отмечается также, что Владимир Зеленский, украинский лидер, в рамках саммита с польским, румынским и молдавским лидерами заявил, что НАТО следует усилить давление на Россию в Черном море. Эксперты отмечают, что основное внимание западных стран сейчас приковано к береговым ракетным установкам «Бал» и «Бастион», так как они хотят узнать их точное расположение.