В информагентстве The National Interest отметили, что Соединенные Штаты не станут игнорировать российскую «уловку», связанную с «Северным потоком – 2».

Автор материала Николас Гроздев уверен, что в Евросоюзе из-за действий Вашингтона скоро возникнет энергетический кризис, который в итоге будет полезен Кремлю. Он добавил, что в настоящее время «Газпром» транспортирует через Украину такое количество топлива, которое предусмотрено его соглашением с ФРГ.

В РФ надеются, что опасения европейцев из-за нехватки газа в хранилищах убедят их как можно быстрее одобрить и запустить «СП-2», который был полностью достроен несколько дней назад. Эксперт при этом считает, что США позволили Германии завершить постройку трубопровода, так как в будущем они попросят свою европейских союзников пойти на дополнительные убытки в грядущей экономической войне с Китаем.