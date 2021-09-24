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В американском информационном агентстве The National Interest отметили, что РФ ведет гибридную войну против США и Североатлантического альянса путем продажи за рубеж своих ЗРК С-400.

Авторы материала отмечают, что данные ракетные установки могут быть использованы для нейтрализации практически любых воздушных угроз. После того как эти системы были приняты на вооружение, они моментально стали одним из наиболее востребованных видов оружия в стране. Эксперты отмечают, что при их создании применялись наработки С-300, однако они получили также массу нововведений.

Например, С-400 с самого начала смогли получить сразу 4 вида ракет, способных уничтожать объекты на расстоянии до 400 километров, причем даже под воздействием РЭБ. В статье указывается, что данная система пока уступает американской ЗРС Patriot в плане ПРО, но данный разрыв может исчезнуть после ввода в эксплуатацию противоракеты 77H6. Кроме того, Москва начала предлагать эти комплексы на экспорт, что «крайне огорчило» Вашингтон, из-за чего он начал вводить санкции за их приобретение.

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