Певица Наташа Королева вместе со своим супругом Сергеем Глушко поделились некоторыми деталями своей интимной жизни. Как отмечается, они приняли участие в шоу «Секрет на миллион».

По словам артистов, за время их совместной жизни им пришлось преодолеть немало трудностей, однако это никогда не заставляло задуматься их о разводе. Также Наташа отметила, что Сергей никогда не поднимал на неё руку. Отвечая на вопрос о недавнем скандале с изменой супруга, Наташа рассказала, что ей было сложно это пережить, и она была подавлена.

Говоря о совместных вечерах, Наташа рассказала, что иногда они смотрят сериалы в пижамках, «попа к попе». Но, как добавил Глушко, пижамки иногда надо снимать. Отвечая о частоте секса, Сергей отметил, что расписания нет, и это чушь для роботов.

Кроме того, Наташа отметила, что порой они позволяют себе и некоторые эксперименты. К примеру, однажды она была очень впечатлена сериалом про внеземную жизнь, и попросила супруга нарядиться инопланетянином.

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