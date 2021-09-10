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Российская супермодель Ирина Шейк посетила мероприятие Bulgari x B.Zero1, представ в новом образе.

Кадрами с мероприятия модель поделилась в Instagram. Для вечеринки она выбрала оранжевый жесткий корсет, и объёмные брюки-карго. На опубликованных фотографиях можно без труда увидеть, что при выборе наряда Шейк немного ошиблась с размерами, взяв чрезмерно тесный корсет, который, к тому же, странно смотрелся с широкими брюками.

Кроме того, модель неожиданно подстриглась, и вместо прежних длинных волос у неё теперь стрижка-каре.

В комментариях подписчики заявили, что образ получился весьма ужасным, дешевым и безвкусным, и Шейк следовало купит корсет правильного размера. Некоторые даже заявили, что модель «пошла вразнос», и её наряд демонстрирует неуверенность и одиночество.

Недавно критике поклонников подверглась Ольга Бузова, которая продемонстрировала танцы на пилоне. Вероятно, певица готовится к съёмкам нового клипа.

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