Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине посмеялись над фотографией президента страны Владимира Зеленского, которая была сделана в США.

На опубликованной фото запечатлён момент подписания документов. При этом, пока присутствующие занимаются подписанием, сидя за столом, украинский президент находится позади, рядом с флагами стран. Кадр появился в Facebook Офиса президента Украины. Кроме того, в публикации было заявлено, что «в присутствии Зеленского» было совершено подписание двух документов, касающихся энергетической отрасли.

Некоторые пользователи Сети заметили, что кадр унизительный – Зеленский стоит позади в одиночестве. Как отмечается, ему не получилось встретиться ни с госсекретарём США Энтони Блинкеном, ни с его заместителем.

Также было отмечено, что Зеленскому не предложили даже стул и он «стоит, бедненький». Зеленского также сравнили с «мальчиком из обслуги», который ждёт, пока взрослые заняты подписанием важным документов.

Недавно украинский аналитик Андрей Золотарев рассказал, что Владимир Зеленский привезёт после встречи с Джо Байденом. По его мнению, он получит “домашнее задание”, касающееся новых реформ и борьбы с коррупцией.

Вам может понравиться

L’Antidiplomatico: Российский Су-75 Checkmate станет “головной болью” для США

Американский истребитель F-35, несмотря на свои преимущества, имеет много проблем. Это и обнаруженные экспертами дефекты, и высокая цена, и непосильная для некоторых стран стоимость одного часа полета. Но главная проблема

ВВС Малайзии отказываются от российских МиГ-29 из-за “устаревшего двигателя”

Малайзия выводит из эксплуатации модернизированные российские истребители МиГ-29N/NUB, чтобы заменить их пакистанскими Kamra JF-17 или индийскими Tejas. В качестве причины военное руководство страны называет «устаревание двигателей». В настоящий момент на

ВСУ: За 24 часа зафиксировано 13 нарушений перемирия, пострадало 8 военнослужащих

Штаб Операции Объединенных сил ВС Украины рассказал в социальной сети Facebook об обострении на Донбассе. Он заявил, что самопровозглашенные республики нарушили режим прекращения огня 13 раз всего за 24 часа.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 27 °C |