На Украине посмеялись над фотографией президента страны Владимира Зеленского, которая была сделана в США.

На опубликованной фото запечатлён момент подписания документов. При этом, пока присутствующие занимаются подписанием, сидя за столом, украинский президент находится позади, рядом с флагами стран. Кадр появился в Facebook Офиса президента Украины. Кроме того, в публикации было заявлено, что «в присутствии Зеленского» было совершено подписание двух документов, касающихся энергетической отрасли.

Некоторые пользователи Сети заметили, что кадр унизительный – Зеленский стоит позади в одиночестве. Как отмечается, ему не получилось встретиться ни с госсекретарём США Энтони Блинкеном, ни с его заместителем.

Также было отмечено, что Зеленскому не предложили даже стул и он «стоит, бедненький». Зеленского также сравнили с «мальчиком из обслуги», который ждёт, пока взрослые заняты подписанием важным документов.

Недавно украинский аналитик Андрей Золотарев рассказал, что Владимир Зеленский привезёт после встречи с Джо Байденом. По его мнению, он получит “домашнее задание”, касающееся новых реформ и борьбы с коррупцией.