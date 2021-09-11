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Генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал начавшиеся учения «Запад-2021», которое проводятся Россией и Белоруссией.

Как уточняется, Наев является командующим Объединёнными силами ВСУ. По его мнению, данные маневры угрозы для Украины не представляют. Своё заявление он озвучил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Наев указал, что известны полигоны, где проводятся учения, и их количество, также есть информация и том, сколько военных участвует в маневрах. Кроме того, он указал, что не наблюдается проведения мероприятий, которые могут быть направлены на агрессию в сторону Украину.

В учениях принимают участие около 2,5 тысячи военных из России, и, как считает Наев, это не критичное количество военнослужащих. Кроме того, задействовано не так уж и много российской военной техники.

Впрочем, Наев указал на то, что вероятность наступления России на Украину существует с 2014 года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что учения “Запад-2021” представляют “большие риски” для Киева. Впрочем, что именно он подразумевает, Кулеба не объяснил.

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