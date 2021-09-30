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В рамках совместных пакистано-российских маневров «Дружба-2021», прошедших в Краснодарском крае, был впервые использован боевой робот «Уран-6», который помог в разминировании территории.

Отмечается, что бойцы пакистанских отрядов спецназа смогли изучить использование робототехнических систем, а также ознакомиться с возможностями российских военнослужащих в плане установки защитных ограждений, преодоления опасных участков местности и разминирования объектов.

«Урану-6» удалось успешно преодолеть минное поле и разминировать указанные участки. Российские военные инженеры продемонстрировали электрический метод подрыва сооружений. Пакистанским военным также показали способы размещения мин, предназначенных для уничтожения бронетехники и пехоты. Данные учения продлятся до 9 октября.

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