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Обозреватели украинского портала Defense Express заявили, что на российские танки, которые задействованы в военных учениях в Крыму, приварили на крыши решётки.

Как сообщается, речь идёт о танках Т-72Б3, которым добавили сверху такую защиту. Аналитики предположили, что дополнительная защита потребовалась танкам после того, как на Украине появилось новое вооружение. Так, речь идёт о турецких беспилотниках Bayraktar TB2, а также о противотанковых ракетах Javelin.

Однако специалисты портала avia.pro заявляют, что то, что Украина заметила эти решётки, ещё не говорит о том, что приварили их из страха перед украинскими дронами. Было заявлено, что это стандартная практика, которая позволяет отрабатывать действия в ситуации, когда противник задействует дроны и противотанковые ракеты.

Ранее украинские военные эксперты заявили, что по Донбассу будут нанесены удары с использованием беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Также было заявлено, что находящиеся в Крыму российские военнослужащие опасаются этих атак.

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