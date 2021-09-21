Украинские военные эксперты анонсировали нанесение ударов по Донбассу с использованием беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, пишет портал Avia.Pro. Он ссылается на издание Defence Express, которое высчитало, что у России и самопровозглашенных республик не хватит зенитно-ракетных комплексов на 12 украинских дронов.

Авторы киевского издания заметили, что российские военнослужащие, базирующиеся в Крыму, опасаются атак беспилотников Украины. Они предпринимают дополнительные меры для защиты техники, так как ЗРК на всех не хватает.

При этом эксперты упоминают только зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Подобного оружия действительно нет на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но зато оно в достаточном количестве имеется у России. Кроме того, она вполне может атаковать «Байрактары» ЗРПК «Панцирь», отлично зарекомендовавшим себя в Сирии, или ЗРК «Бук-М3».