На Кубани врачи вылечили от COVID-19 103-летнюю женщину родом из Ейска.

Как отмечается, женщину доставили в медучреждение в конце августа. У неё обнаружили коронавирус с двусторонним поражением лёгких. Женщину тут же отправили в реанимацию, где за её состоянием следили круглые сутки.

В итоге, как заявил глава краевого минздрава Евгений Филиппов, благодаря опыту специалистов и слаженной работе персонала, а также качественной терапии, оказанной своевременно, пациентку удалось спасти. 3 сентября её выписали из больницы.

В регионе ещё 3319 пациентов проходят лечение от коронавируса в больницах. На амбулаторном лечении пребывают ещё 9534 местных жителя. За прошедшие сутки, как отмечается, было зафиксировано 244 новых случая заболевания коронавирусом.

На Кубани недавно скончалась семья, которая поставила прививки от коронавируса препаратом “ЭпиВакКорона”. Как выяснилось, у всех членов семьи был сахарный диабет, который является противопоказанием.