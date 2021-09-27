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На контрольно-пропускной пункт «Ярине» на границе Косово и Сербии прибыли военнослужащие Североатлантического альянса из Польши, Канады и США.

В заявлении KFOR (контингент НАТО в Косово) говорится, что силы Альянса призваны обеспечить защиту прав граждан Косова в полном соответствии с резолюцией 1244 Совета безопасности ООН. Однако это высказывание вызывает некоторое недоумение, так как на рубежах двух стран в настоящий момент проходят митинги сербской общины.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич пригрозил реакцией Сербии на погромы общин, которые проживают в северной части Косово. По его словам, Белград больше не допустит того, что творилось сперва в 1990-м, а затем и в 2004 годах.

Протесты сербов Косова начались после того, как Приштина запретила въезд в страну автомобилей с сербскими номерами. Теперь для пересечения границы нужно устанавливать специальный номер, что приводит к дополнительным расходам и потерям времени.

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