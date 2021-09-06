В Лачинском районе Нагорного Карабаха, который по результатам войны прошлого года перешел под контроль Баку, начались совместные учения Турции и Азербайджана.

В ходе маневров турецкие и азербайджанские войска будут отрабатывать взаимодействие между собой. Также одной из ключевых целей является развитие навыков командиров подразделений, которые должны научиться эффективно управлять войсками и быстро принимать правильные решения в экстремальной обстановке.

Минобороны Азербайджана также сообщает, что на учениях военнослужащие будут практиковаться в использовании военной техники и оборудования в условиях сложного рельефа местности.

Напомним, что регион, в котором проводятся учения, по итогам Второй Карабахской войны был передан Азербайджану. Однако Лачинский коридор, соединяющий Армению с Арцахом, в настоящий момент остается под контролем российских миротворческих сил.