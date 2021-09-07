В информационном агентстве Alpha Defense сообщили, что на границе с Афганистаном были замечены боевые машины российских ВКС после сообщения об атаке позиций боевиков неизвестными самолетами в Панджшере.

Авторы статьи отмечают, что на таджикско-афганской границе наблюдается повышенная активность воздушных судов России. Согласно имеющимся сведениям, атака по военным силам «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) могла быть осуществлена ВВС Таджикистана. Однако ни одна из сторон пока не подтвердила данную версию.

Некоторые эксперты предполагают, что воздушный удар был нанесен бывшими афганскими военнослужащими, которые сбежали в Таджикистан. В СМИ сообщают, что в Панджшере все еще идут ожесточенные бои между террористами и местными ополченцами. При этом боевики, по последним сведениям, уже захватили столицу провинции.