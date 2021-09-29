Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная база в Соединенных Штатах в Ираке подверглась нападению неизвестных. Мощный удар спровоцировал взрыв, который в свою очередь вызвал сильный пожар. По имеющимся в Сети видео и фото можно предположить, что на объекте имеются серьезные разрушения, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что никакой официальной информации от Пентагона пока нет. Однако сразу несколько неофициальных источников заявили, что сильный пожар вызван именно нападением неизвестных. Как именно они спровоцировали взрыв, пока непонятно.

Те же источники заявляют и о пострадавших американских военнослужащих. Но из-за отсутствия официальных данных пока очень сложно объективно судить о сложившейся в Ираке ситуации.

Напомним, что президент США Джо Байден заявлял о выводе войск из Ирака и Сирии, однако пока не наблюдается даже каких-либо подготовительных мероприятий к этому процессу.

Вам может понравиться

Университет Лейпцига, который окончила Меркель, не планирует брать её на работу

Университет Лейпцига не собирается принимать Ангелу Меркель на работу. Об этом сообщают РИА Новости, задавшие вопрос университету. Как сообщается, Меркель училась в университете с 1973 по 1978 годы. Она написала
  • Анна
  • 27.09.2021
  • читать 1 минуту

Аналитик Сивков уверен, что учения ВСУ и НАТО проводятся для запугивания народа Украины

Многие эксперты считают, что Киев регулярно проводит учения с военнослужащими Североатлантического альянса исключительно для обострения ситуации в регионе. Аналитик Константин Сивков уверен, что это только часть правды. Он отмечает, что

Сергей Горбачев расрыл намерения американцев, выполняющих полеты у границ России

Россия воспринимает как провокацию полеты американских военных самолетов вдоль своих границ, но сама делает то же самое, заявил военный эксперт Сергей Горбачев. Он отметил, что это устоявшаяся двухсторонняя практика, которая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |