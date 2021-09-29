Военная база в Соединенных Штатах в Ираке подверглась нападению неизвестных. Мощный удар спровоцировал взрыв, который в свою очередь вызвал сильный пожар. По имеющимся в Сети видео и фото можно предположить, что на объекте имеются серьезные разрушения, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что никакой официальной информации от Пентагона пока нет. Однако сразу несколько неофициальных источников заявили, что сильный пожар вызван именно нападением неизвестных. Как именно они спровоцировали взрыв, пока непонятно.

Те же источники заявляют и о пострадавших американских военнослужащих. Но из-за отсутствия официальных данных пока очень сложно объективно судить о сложившейся в Ираке ситуации.

Напомним, что президент США Джо Байден заявлял о выводе войск из Ирака и Сирии, однако пока не наблюдается даже каких-либо подготовительных мероприятий к этому процессу.