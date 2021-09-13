МВД России разработало проект указа президента, согласно которому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут быть включены в программу переселения соотечественников.

Если этот указ будет подписан президентом, то жители Донбасса, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей, смогут подавать заявки на участие в программе и, в случае их одобрения, переезжать в Россию на ПМЖ.

Напомним, что ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов введен исключительно с гуманитарными целями. Он не означает, что республики Донбасса будут когда-нибудь присоединены к России.

Кроме того, Козак заявил, что гражданство РФ хотят получить не только жители ДНР и ЛНР. За последние 4 года обладателями российских паспортов стали более миллиона граждан Украины.