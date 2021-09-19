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Во время выборов в Петербурге зафиксировано большое количество нарушений и подозрительных ситуаций.

В том числе 19 сентября поступила жалоба от наблюдателей: за 4 часа члены УИК № 352 обошли 150 голосующих на дому. Получается 4 минуты на человека, что нереалистично. Председатель УИКа на сомнения наблюдателей ответила, что обходчики – «молодые и быстрые» члены комиссии.

Даже при условии, что все 150 человек живут в одном доме (а это не так), невозможно обойти их за столь короткий промежуток времени. Однако УИК, проведя проверку, нарушений не обнаружил.

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