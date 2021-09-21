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В скором времени Австралия должна получить новые субмарины и это может представлять угрозу для Китая. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Как сообщается, Австралия при помощи США и Великобритании сможет стать новой мировой ядерной державой уже в ближайшие несколько лет. Получив в своё распоряжение американские атомные подлодки, Австралия сможет перекрыть связь Китая с Индийским океаном.

В настоящее время Китаю уже приходится учитывать потенциальную угрозу от Австралии и предпринимать новые меры по противодействию подводному флоту США, Великобритании и Австралии. Отмечается, что Китай имеет сейчас девять многоцелевых атомных подлодок с низкой скрытностью, но боевой ценностью из них обладают только шесть. Также у Китая есть средства противодействия вражеским торпедам, но их нельзя сопоставлять с «Вирджиниями» США.

Австралия должна получить от США восемь атомных подлодок. В Китае уже заявили, что это нарушает режим нераспространения ядерного оружия.

Недавно политолог Яков Кедми заявил, что Россия будет являться основной целью австралийских подлодок. Впрочем, на Китай они также будут оказывать давление.

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