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Военно-политический союз AUKUS – это попытка США хоть как-то реабилитировать себя в глазах всего мира за трусливое бегство из Афганистана. Вашингтон снова демонстрирует свои возможности, чтобы поднять рейтинг, уверен политолог Яков Кедми.

Он также считает, что новый альянс направлен не столько на Китай, сколько на Россию. Да, с его помощью Соединенные Штаты будут давить на Пекин, являющийся их главным конкурентом практически во всех областях. Однако передача Австралии атомных подводных лодок подтверждает, что главной целью все-таки будет РФ.

США с помощью своих новых подчиненных, нацелились на Дальний Восток. Вполне вероятно, что дело дойдет даже до захвата каких-либо территорий в этом регионе, которые станут плацдармом для начала полномасштабной войны против России.

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