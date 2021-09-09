В российском военном ведомстве сообщили о возможной замене укороченного варианта автомата АКС-74 на новейший пистолет-пулемет ППК-20.

Последний разрабатывался специально для летчиков, которым необходимо иметь в своем распоряжении компактное и эффективное оружие. Однако ППК-20 вполне может использоваться и в других родах войск. Так, укороченный ствол позволит применять оружие в условиях ограниченного пространства в транспорте, а также в городских условиях при плотной застройке.

В Минобороны рассказали, что ППК-20 использует патроны 7Н21, пули из которых летят со скоростью более 470 метров в секунду. Они легко пробивают бронежилеты класса защиты 3А. Одна из особенностей – наличие переводчика режима огня, который позволяет стрелять очередями или делать одиночные выстрелы. Также это устройство выступает в роли предохранителя.