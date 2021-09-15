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В рамках военных маневров «Запад-2021» оборонным ведомством РФ были испытаны специальные поезда, которые можно будет использовать для поддержки боевых миссий или устранения последствий природных катаклизмов.

Данные железнодорожные составы оснащены всем необходимым для починки обычных транспортных средств или бронетехники, а также снабжения специалистов в труднодоступных локациях. Начиная с 2022 года, их планируется начать отправлять в горячие точки или места, где произошли природные катастрофы.

Во время совместных учений в тыловых районах эти поезда использовались для развертывания целого комплекса по восстановлению и ремонту бронетехники. Военными были также отработаны действия по эвакуации, починке и транспортировке боевых машин на фронт. В рамках данной операции было задействовано свыше 300 солдат.

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