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Казахстан не только принял на вооружение российские боевые машины поддержки танков «Терминатор», но уже успел провести с ними военные учения. В ходе маневров БМПТ осуществляла прикрытие мотострелковых и танковых войск, рассказали в Минобороны страны.

Военные Казахстана задействовали машину, разработанную российскими инженерами на основе танков Т-90А для новых тактических действий. Они отрабатывали, например, ведение боя с применением БМПТ «Терминатор» и беспилотных летательных аппаратов. Последние обнаруживали цели условного противника и передавали их координаты.

Напомним, что БМПТ предназначена для прикрытия танковых подразделений во время боевых действий в условиях плотной городской застройки. Она оснащена противотанковыми ракетами «Атака», 7,62-миллиметровым пулеметом ПТКМ, двумя гранатометами и 30-миллиметровыми пушками. Казахстан стал первой страной, которая приобрела у России эти боевые машины.

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