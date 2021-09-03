читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерство обороны Азербайджана в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook заявило об обстрелах своих военных с позиций российских миротворческих сил. Они называют инцидент провокацией Армении, а также уточняют, что стрельба велась с азербайджанской территории.

В Минобороны заявили, что перемирие было нарушено в ночь на 3 сентября. Азербайджанским военным даже пришлось открывать ответный огонь, чтобы подавить позиции потенциального противника.

В Армии обороны Нагорного Карабаха отвергли свою причастность к обстрелам. Пресс-служба ведомства заявила, что сообщение Азербайджана о стрельбе у города Шуша – это новая дезинформация, которая не соответствует действительности. Нарушений режима прекращения огня ночью зафиксировано не было.

Вам может понравиться

Талибы продемонстрировали свои трофеи из аэропорта в Кабуле

Американские эксперты внимательно следят за появлением новых фото и видеоматериалов из Афганистана, на которых талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) демонстрируют свои трофеи – вооружение

Талибы расстроились из-за выведенных из строя американских вертолетов в аэропорту Кабула

Соединенные Штаты сильно расстроили талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Они вывели из строя все вертолеты в аэропорту Кабула, из-за чего боевики почувствовали себя жертвами обмана

“Стреляли даже по трупам”: Как США покидали Афганистан

Военнослужащие Соединенных Штатов позорно бежали из Афганистана. Их вывод омрачился терактами, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России). Люди, которые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 16 °C |