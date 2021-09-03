Министерство обороны Азербайджана в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook заявило об обстрелах своих военных с позиций российских миротворческих сил. Они называют инцидент провокацией Армении, а также уточняют, что стрельба велась с азербайджанской территории.

В Минобороны заявили, что перемирие было нарушено в ночь на 3 сентября. Азербайджанским военным даже пришлось открывать ответный огонь, чтобы подавить позиции потенциального противника.

В Армии обороны Нагорного Карабаха отвергли свою причастность к обстрелам. Пресс-служба ведомства заявила, что сообщение Азербайджана о стрельбе у города Шуша – это новая дезинформация, которая не соответствует действительности. Нарушений режима прекращения огня ночью зафиксировано не было.