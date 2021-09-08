Михаил Мурашко, руководитель российского Минздрава, напомнил о «молчащих пациентах», которые стараются не обращаться за медпомощью.

Недавно глава ведомства побывал в Саратове, посетив несколько городских больниц и проверив, как в них проводятся диспансерное наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания. Он отметил, что крайне важно, чтобы россияне вовремя проходили медосмотр и следили за состоянием своего организма – это помогает диагностировать опасные болезни в самом начале их развития.

Министр добавил, что очень важно призывать к диспансеризации людей, которые обращаются к медикам лишь в крайних случаях, когда имеются большие проблемы со здоровьем. Все это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, так как пациента гораздо легче вылечить на раннем этапе заболевания.