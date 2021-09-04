Палубные истребители F-18 Super Hornet в свое время помогли ВМС США снизить эксплуатационные расходы, но их крайне малая дальность действия серьезно усложняет их применение в противостоянии с Китаем и Россией. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году Boeing F-18E Super Hornet и его производная для радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler предназначались в качестве замены ранее разноплановых палубных самолетов авианосцев ВМС США на единую стандартную модель. Это стало частью усилий по сокращению эксплуатационных расходов и требований к техническому обслуживанию для американских авианосных групп.

При этом Super Hornet в значительной степени заменил типы самолетов гораздо большей дальности, включая штурмовик A-6 Intruder и дальний перехватчик F-14 Tomcat, в результате чего максимум дальности для решения как наступательных, так и оборонительных задач резко сократились. Действительно, переход с Tomcat на Super Hornet, как выяснилось, сократил зону влияния авианосца на ошеломляющие 77 процентов. Но это считалось приемлемым в мире после «холодной войны» как необходимая жертва для избавления ВМС США от ужасно высоких эксплуатационных расходов на F-14.

В то же время ВМС США стремились ввести в эксплуатацию вариант самолета с немного большей дальностью действия в рамках программы модернизации F-18E Super Hornet до версии Block 3. Новый вариант F-18E должен был включать конформные топливные баки наряду с другими ограниченными возможностями повышения малозаметности, связанными с улучшением авионики, двигателей и скрытым отсеком для оружия. Инфракрасная система поиска и слежения, новые дисплеи в кабине, новый компьютер миссии и способность нести до 14 ракет класса «воздух-воздух» были другими примечательными особенностями нового варианта Super Hornet, который, несмотря на высокую стоимость приобретения, оставался дешевым и относительно простым в эксплуатации.

В конце августа 2021 года появились признаки того, что ВМС США намерены снизить затраты на приобретение нового Super Hornet, отказавшись от планов по интеграции конформных топливных баков. Производитель, компания Boeing, также объявил, что не планирует поставлять самолеты версии Block III с этим дополнительным элементом.

Отмена планов по расширению возможностей новых Super Hornets имеет серьезные последствия для боеспособности авианосцев ВМС США. Потребность в самолетах большей дальности, подобных F-14 или A-6, становится все более очевидной, поскольку потенциальные противники, такие как Россия, Китай и Северная Корея, разработали более эффективные классы противокорабельного оружия, заставляя авианосные группы запускать свои самолеты со все более дальней дистанции в случае потенциального столкновения.

Решение отказаться от конформных топливных баков F-18E в целом справедливо мотивировано тем фактом, что увеличение дальности, которое они обеспечивают, не будет достаточно значительным, чтобы окупить затраты. Но в конечном счете, Super Hornet продолжит оставаться истребителем относительно короткого радиуса действия по сравнению как с его предшественниками времен «холодной войны», так и с китайским новым авианосным истребителем J-15B Flying Shark.

Таким образом, ВМС США, вероятно, будут вынуждены ожидать, пока их будущий авианосный истребитель шестого поколения не поступит на вооружение, чтобы получить превосходство в воздухе на больших дальностях и ударные возможности, необходимые для оптимизации наступательных операций против высокоуровневых противников.