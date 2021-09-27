Российское военное ведомство сообщило о закупке новых ракет Р-74М для истребителей МиГ-31. На эту новость моментально отреагировали эксперты американского издания Military Watch, которые считают, что новый боеприпас сделает самолет еще более грозным и опасным оружием.

По словам авторов публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», отсутствие в арсенале МиГ-31 ракет малой дальности являлось самым большим недостатком этих истребителей. Все дело в том, что в ходе боевой миссии самолет вполне может столкнуться с авиацией противника фактически лицом к лицу. Это могут быть беспилотники или истребители-невидимки.

Раньше у МиГ-31 не было оружия для уничтожения таких противников. Однако Р-74М устраняет этот недостаток. Ракета дает возможность атаковать беспилотные аппараты, крылатые боезаряды и маневренные вражеские самолеты на близкой дистанции, совершая головокружительные трюки для ухода от ответного огня. Она превращает истребитель в серьезную угрозу для авиации любой страны мира, которая решится нанести удар по МиГ-31.