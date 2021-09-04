Эксперты американского издания Military Watch составили ТОП-5 наиболее опасных вертолетов планеты. Они по достоинству оценили преимущества российских винтокрылых машин, занявших первые два места в рейтинге.

Так, самым опасным был назван Ка-52 «Аллигатор», который имеется только на вооружении российских ВКС. Одним из главных его преимуществ стала способность осуществлять пуск ракет Kh-31 с дальностью поражения целей до 1300 км. Авторы поясняют, что далеко не каждый вертолет наделен такой функцией, больше присущей для боевых самолетов.

Вторую и четвертую позиции в рейтинге отведены для российских Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-24П. Последний характеризуется способность летать на небольшой высоте и вести огонь в условиях плотной городской застройки.

Американский AH-64E Apache занял третье место из-за некорректной работы датчиков и сложного обслуживания. В остальном это весьма грозная винтокрылая машина, которая в зависимости от конкретной задачи вооружается ракетами противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, мощными «Стингерами» либо неуправляемыми Hydra 70.

На пятое место авторы публикации поставили китайскую винтокрылую машину Z-10М. Ее ключевыми достоинствами названы простота в обслуживании, ремонтопригодность и минимальные затраты на эксплуатацию. В остальном это обычный и ничем не примечательный вертолет. По словам экспертов, в сфере производства такой техники Китай отстает от других стран.